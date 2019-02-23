Хамку Сябитову разнесли за колбасу
Популярная телевизионная сваха устала получать от зрителей розы. Эти цветы Сябитовой надоели. Она любит лилии – но тут уже ее соведущая Лариса Гузеева против, не выносит их запаха.
"Поклонники тащат и тащат розы. А я люблю лилии (но против них взбунтовалась Лариса Гузеева, так как они вонючие) или цветы в горшках, например, гортензию. А еще лучше дарить мне колбасу", – написала ведущая в своем микроблоге.
Подписчики свахи возмутились, шутливый пост им не понравился. Пользователи раскритиковали скудный словарный запас телеведущей и обвинили ее в хамстве, передает Пятый канал.
"Уже заказы делают!!! Надо было указать название и сорт колбасы тогда уже сразу!!! Розы их не устраивают!!!", "Базарная баба", "Почему Лариса Гузеева не ведет себя так нагло? Достала уже", - рассердились фолловеры Сябитовой.
Напомним, телесваха Роза Сябитова дважды была замужем. С первым супругом Михаилом звезда прожила около десяти лет. В браке у них появилось двое детей – сын и дочь. Телеведущая овдовела – муж спился, и она осталась одна.
Второго супруга – Юрия – Сябитова встретила на съемках своей программы "Давай поженимся!", чтобы завоевать сердце очередной участницы. Он был на десять лет моложе Розы. Брак развалился после того, как Юрий Сябитову избил.
Юморист указал на главную ошибку президента Украины
Народ переполошился из-за танцующей матки
Люди не смогли сдерживать своих восторгов
Экс-подруга Виталины просто "ловит хайп"