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Шоу-бизнес

Испуганная Гузеевой Сябитова была избита

Лариса Гузеева и Роза Сябитова. Фото: пресс-служба Первого канала
Личная жизнь телесвахи Розы Сябитовой складывается непросто. По словам ведущей шоу "Давай поженимся!", всему виной ее невнимание к приметам.

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В личном микроблоге Сябитова опубликовала архивные кадры. Знаменитость позирует в белоснежном свадебном платье, а ее голова покрыта пышной фатой.

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Роза Раифовна Сябитова

Роза Раифовна Сябитова телеведущая, сваха

В комментариях к публикации Роза разоткровенничалась. "Хочу рассказать историю-примету этих фотографий. Когда выходила замуж во второй раз, послушала Ларису Гузееву, которая сокрушалась, что не разу не была в свадебном 👗 Платье. Я испугалась того, что внукам нечего будет показывать, так как в первый раз я была не в платье, а бежевом костюме, и носила его лет пять, не меньше (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – начала повествование звезда "Давай поженимся!".

Роза жалеет, что послушала когда-то Гузееву, этот брак оказался катастрофой. "Лучше бы я выходила второй раз замуж в халате, но включив мозг. Вот и не верьте свадебным приметам. 😢На первой свадьбе я сшила блузку для костюма сама (Невеста не должна одевать сшитое своими руками). Рано осталось вдовой. Второй раз одела платье и фату, предназначенную только невинным невестам. Результат краха этого брака, наблюдала вся страна. Больше экспериментировать с приметами не буду", – заявила Сябитова.

Напомним, телесваха Роза Сябитова дважды была замужем. С первым супругом Михаилом звезда прожила около десяти лет. В браке у них появилось двое детей – сын и дочь. Телеведущая овдовела – муж спился, и она осталась одна.

Второго супруга Юрия Сябитова встретила на съемках. Молодой мужчина пришел на "Давай поженимся!", чтобы завоевать сердце очередной участницы. Он был на десять лет моложе Розы. Брак развалился, после того как выяснилось, что Юрий умеет заявлять о своем недовольстве только с помощью кулаков. После одного из громких скандалов, закончившегося избиением, Роза рассказала об этом всей стране на ток-шоу Андрея Малахова, а затем подала на развод.

Автор: Руслана Алексеева16 января 2019, 17:56
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