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Сябитова назвала Башарова идеальным мужем

Фото: www.globallookpress.com
Известная телеведущая рассказала о том, какой должен быть идеальный мужчина. По мнению Розы Сябитовой, актер Марат Башаров обладает всеми нужными качествами.
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В пятницу, 11 января, сваха опубликовала на своей странице в Instagram длинный пост, в котором дала полезные советы подписчицам. Она утверждает, что мужчина должен хорошо зарабатывать и уметь ухаживать за женщиной: приглашать в кино и ресторан, дарить дорогие цветы и подарки. Если возлюбленная столкнулась с трудностями, то он обязан оказать ей помощь. Кроме того, идеальный мужчина должен иметь два высших образования, чтобы уметь поддержать любой разговор, и обладать чувством юмора. 

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 Роза Раифовна Сябитова

Роза Раифовна Сябитова телеведущая, сваха

Роза Сябитова считает, что семья строится на равноправии обоих полов. "Это значит, что для мужчины нет понятия "это только женские обязанности". Он не имеет права навязывать своего мнения, может только предложить совет. Он принимает право женщины на личную жизнь, личное пространство, невмешательство в личные вещи, разрешать встречи с друзьями (мужчинами) и подругами", – написала ведущая. В конце она добавила, что мужчина обязан уважать женщину и не устраивать ей сцены и скандалы.

Длинный текст сваха сопроводила несколькими фотографиями со звездами, которые, по ее мнению, как раз обладают всеми перечисленными качествами: юморист Андрей Рожков, ведущий Дмитрий Нагиев, певец Алексей Воробьев, артист Александр Морозов и, к удивлению пользователей, актер Марат Башаров. Остается неизвестным, почему Роза Сябитова включила в свой список артиста после недавнего скандала об избиении супруги.

Напомним, о том, что телеведущий Марат Башаров напал с кулаками на свою жену Елизавету Шевыркову, рассказал ее брат Федор. Он сообщил, что у родственницы травма носа и всю ночь она провела в травмпункте. Вскоре Елизавета опровергла данную информацию. Тем не менее в Сети еще можно увидеть фотографии, которые свидетельствуют о наличии у нее увечий. 

Автор: Полина Крылова12 января 2019, 15:32
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