Билан отправил Лазареву "женскую вагину"

Ставший гостем шоу Comment Out Дима Билан выполнил юмористичное задание. Певцу пришлось отправить певцу Сергею Лазареву сообщение неприличного содержания.



"Привет, зайди в директ! Отправил тебе фото от Лады Дэнс. Не понимаю, это вагина или размороженный бекон", – написал Билан коллеге в Instagram. При этом Дима высказал уверенность, что Сергей все правильно поймет.

Отметим, по правилам шоу, на столе ведущего лежат три карточки: “Звезда”, “Комментарий” и “Наказание”. Участник вытягивает “звезду”, которой должен написать случайный идиотский комментарий под последним постом в Instagram. Если участник соглашается опубликовать свой комментарий, он получает балл. Если нет – выполняет наказание.