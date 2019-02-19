"Мочусь на бомжей": Билан напал на Рудковскую и Собчак

Дима Билан написал гадости Яне Рудковский и Ксении Собчак. Поклонники гадают, что именно сподвигло звезду на такой шаг.

Яна Рудковская опубликовала в личном Instagram нежное фото с венчания. На снимке она и ее супруг фигурист Евгений Плющенко проникновенно смотрят друг другу в глаза.

Среди фолловеров, которые комментировали пост, появился певец Дина Билан. "Я как-то сосал молоко из груди только что ощенившейся собаки! Вот это круто, а не то, что ты пишешь!" – напал он на Рудковскую.

Пока фанаты пытались понять какая муха укусила вокалиста, тот отправился на страницу телеведущей Ксении Собчак. Тут артист также проявил креативность. "Я хотя бы мочусь на бомжей на спор, а не ради тупого удовольствия", – заявил теледиве Билан.





Среди поклонников исполнителя начался спор. Кто-то предположил, что Дима сошел с ума, другие утверждали, что аккаунт звезды взломан. Меж тем, ближе всего к истине оказались те, кто написал, что Билан, скорее всего, принял участие в шоу Comment Out, которое выходит на YouTube-канале "Чикен Карри".





По правилам игры на столе перед знаменитостями кладут три стопки карточек: "звезда", "комментарий", "наказание". Участник вытягивает звезду, которой должен написать случайный идиотский комментарий под последним постом в Instagram. Если герой соглашается опубликовать свой комментарий, он получает балл. Если нет – выполняет какое-нибудь задание, которое часто бывает отвратительным, например, попробовать сырые коровьи мозги или выпить прокисшего молока.