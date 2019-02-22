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"Нашел замену больной Пугачевой": Галкин приударил за известной певицей

Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru
По мнению фанатов, Максим Галкин во время съемок нового выпуска шоу "Сегодня вечером" позволил себе флирт. Поклонники немедленно сопоставили это обстоятельство с новостью об операции, которую якобы перенесла его жена Алла Пугачева.
прочитано 955 раз

Знаменитости собрались на съемке нового выпуска развлекательной передачи "Сегодня вечером". За одним столом оказались певицы Жасмин и Слава, некогда популярный исполнитель Сергей Крылов и многие другие. По какой-то причине особое внимание ведущий Максим Галкин уделил солистке группы "Ночные снайперы" Диане Арбениной.

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Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

В приложении Stories супруг Аллы Пугачевой опубликовал свой разговор с артисткой. В частности, шоумена заинтересовала эффектная татуировка на тонкой шее Дианы. Почему-то многочисленные подписчики сочли разговор артистов флиртом. Поклонники неоднозначно отнеслись к публикации Максима Галкина.

"Нашел замену больной Пугачевой", "Странно... флиртует? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Ого, Макс заигрывает с Дианой))", "Подкатывает, ага)", "Шалунишка, у тебя же жена есть!", "Только Пугачиху прооперировали, галкин уже к другой клинья подбивает", – высказались негативно настроенные подписчики.

К слову, ранее появилась информация, что Алле Пугачевой провели срочную операцию на сердце. Якобы звезда обратилась в больницу с жалобами на неприятные ощущения в грудной клетке. Доктора решили не медлить и отправили именитую пациентку на хирургический стол.

Интересно, что официальный представитель Примадонны Елена Чупракова опровергла эти данные. "Это неправда. Она ездит по делам, только что с ней встречалась. Никакой операции ей не делали, это вранье. С ней все в порядке, она поехала домой", – заявила помощница Примадонны. Информацию об операции Аллы Пугачевой опроверг и Максим Галкин. Однако некоторые СМИ предположили, что Примадонна могла лечь под нож хирурга не сейчас, а месяц-полтора назад.

Автор: Наталья Аряева22 февраля 2019, 15:56

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