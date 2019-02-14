"Жаль Галкина": Киркорова свели с Пугачевой

Макс Барских опубликовал в своем микроблоге видеоролик, посвященный отношениям бывших звездных супругов. Запись оценили поклонники Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой.

Несколько часов назад молодой исполнитель Макс Барских выложил в Сеть созданный пользователями клип на свою новую песню "Неземная". В ролике демонстрируются отрывки из телепередач с Примадонной и ее бывшим мужем.

"Вот такое народное творчество поклонников Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой сегодня прислали мне друзья. Присылайте ваши видеопосвящения своим неземным девушкам и женщинам", – обратился музыкант к поклонникам.

Ролик понравился многим подписчикам. По их мнению, авторы точно передали истинные взаимоотношения знаменитостей: "Любит ее и будет любить", "Алла + Филипп = навсегда", "Песня реально для них подходит по смыслу", "Как же это мило", "У них любовь неземная была. Он ее уважает и лелеет. Он говорил, что она самая любимая в его жизни", "Аллочка точно неземная", "Как трогательно", "Так они созданы друг для друга. Это видно невооруженным глазом!"

Некоторые комментаторы напомнили, что у Аллы Пугачевой есть любимый супруг – юморист Максим Галкин. "Где ответка Галкина?", "Вот сейчас Галкин будет в шоке", "Филиппу Киркорову далеко до Максима Галкина", "Галкин нервно курит в сторонке", "Жаль Галкина", – отметили пользователи.