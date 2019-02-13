Галкин влез в разборки Друзя с шоу "Кто хочет стать миллионером?"
О попытке подкупить главного редактора "Кто хочет стать миллионером?" Ильи Бера шоумен узнал из прессы, и эта информация его шокировала. Максим Галкин уверен, что для Дмитрия Диброва и команды, которая делает программу, этичность превыше всего.
"Никогда в жизни мне бы не пришло в голову, что кто-то из создателей программы будет вступать в сговор с игроками, но я не знаю всех подробностей. Могу вам точно сказать: при мне такого не было", – заявил Галкин.
Напомним, что главный редактор викторины "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер признался: Александр Друзь якобы предложил долю в выигрыше, если ему удастся выиграть три миллиона рублей. По словам Бера, он передал магистру "Что? Где? Когда?" список вопросов, но лишь для того, чтобы доказать факт мошенничества. В свою очередь Друзь заверил, что именно Бер был инициатором этой схемы.
Галкин правдоподобность этих версий комментировать не стал и подчеркнул: выводы можно будет делать только после разбирательства Первого канала. А пока его смущает в этой истории поведение Бера. Даже если режиссер хотел разоблачить мошенничество, он не имел права нарушать этические нормы программы, приводит мнение телеведущего "Взгляд".
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