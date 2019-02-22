Пелагея откровенно об отношениях с мужем: Видимся все меньше и меньше

Певица Пелагея обратилась к мужу, хоккеисту Ивану Телегину. Популярная исполнительница, звезда шоу "Голос" призналась, что редко видится с супругом, и обратилась к нему с неожиданной просьбой.

В Сети распространяется отрывок из передачи, в котором дает интервью хоккеист Иван Телегин. В разговоре с репортерами спортсмен откровенно рассказал о личной жизни. Так, он сообщил, что познакомился с Пелагеей в общей компании, причем не сразу узнал популярную артистку. Вернее, отметил Телегин, он сомневался. "Вроде, она, вроде, не она", – пояснил хоккеист. А спросить прямо, действительно ли находящаяся рядом с ним женщина – Пелагея, Ивану было неудобно.

В какой-то момент по видео мосту с Телегиным связалась жена. Оказалось, из-за большой занятости Иван и Пелагея мало видятся. "Дорогие друзья. Телемост Орел – Москва начинает свою работу. И я. прежде всего, хотела поблагодарить программу "Раздевалки" за то, что есть хоть такая возможность пообщаться с мужем. Грядет плей-офф, мы видимся все меньше и меньше", – призналась Пелагея.

Далее артистка обратилась к Ивану Телегину с неожиданной просьбой. "Я бы хотела попросить Ивана Алексеевича, так как вы являетесь главным источником моего вдохновения, для того. чтобы мне пелось и творилось лучше, специально для меня и для всех нас не могли бы вы исполнить кусочек вашей любимой композиции, какой угодно, у вас их, я знаю, много... Спой, птичка, не стыдись!" – обратилась к хоккеисту супруга.

Смутившийся спортсмен отреагировал на призыв Пелагеи: "Ну, я дома потом с ней поговорю... Правда петь надо?.. Ну. для тебя!" И далее Иван Телегин исполнил припев хита группы "Руки вверх!" "Крошка моя". Затем он пояснил свой выбор : "Ну, я такой, попсовый мальчик. Меня так жена называет".