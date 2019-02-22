Муцениеце объявила о девятом ребенке от Прилучного

После того, как Агата Муцениеце и Павел Прилучный вышли в свет вместе, поползли слухи о беременности актрисы. Поводом послужили снимки, на которых у актрисы разглядели округлившийся живот. Агата прокомментировала эти данные.

В последнее время в СМИ то и дело появляются данные о том, что Агата Муцениеце и Павел Прилучный переживают тяжелый период в отношениях. Говорят, все началось еще полгода назад, когда супруги якобы поссорились и даже на время разъехались. Ходили слухи, что Агата и Павел всерьез рассматривали возможность развода. К счастью, пара смогла договориться и решить проблемы.

Гром грянул под Новый год. Тогда появилась информация, будто в поселке Трувиль мужчина избивает свою жену. Сообщалось, конфликт произошел в доме известных актеров. Разразился скандал. Вскоре Агата Муцениеце опровергла эти данные. Однако в полиции подтвердили факт заявления.

Тем не менее, на днях Агата Муцениеце и Павел Прилучный появились вместе на красной дорожке во время премьера фильма "Тобол", в котором актриса сыграла одну из главных ролей. Для выхода в свет привлекательная артистка выбрала синее бархатное платье с запахом. Позируя перед камерами, Агата и Павел демонстрировали полную идиллию. Муцениеце и Прилучный считаются одной из самых гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. По всей видимости, очарованные красотой артистов, репортеры умудрились разглядеть округлившийся живот у Агаты.

Журналисты связались с Муцениеце, чтобы она прокомментировала слухи о своей беременности. Актриса довольно эмоционально ответила на все разговоры о своем интересном положении. "Да, у меня восемь детей, жду девятого. Все мальчики. Так и пишите!" – цитирует Агату Муцениеце Starhit.