Показавшая матку Малышева заткнула рот Милявской

Отечественные знаменитости бурно отреагировали на отрывок из шоу Елены Малышевой "Жить здорово!", в котором актриса, изображающая матку, пела и танцевала. Певица Лолита Милявская просто не нашла слов, чтобы описать свои впечатления.

Несмотря на то, что выпуск передачи Елены Малышевой вышел еще 13 февраля, реакция общественности появилась только сейчас. Бурные обсуждения рядовых зрителей и пользователей Сети поддержали представители отечественного шоу-бизнеса.

В частности, певица Лолита Милявская на своей официальной страничке в социальной сети Instagram дала понять, что этот женский орган просто заткнул ей рот. Обычно не теряющаяся ни в каких обстоятельствах артистка на сей раз призналась – ей нечего сказать. Опубликовав видео танца матки, Лолита добавила от себя: "Даже не знаю, что написать) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)".

Зато нашлись слова у ее коллег. Так, певица Валерия выступила с инициативой. "Почему бы не сделать концерт, состоящий из выступлений всех органов: печени, мозга и тд., дальше не будем", – предложила артистка. Лолита одобрила: "аншлаг обеспечен!"

А вот автор-песенник Игорь Николаев как бы расстроился, что потенциальный хит принадлежит не его перу. "Ну все, опоздал я написать такую песню... а ведь идея витала в воздухе..." Ему ответила молодая супруга, певица Юлия Проскурякова. "не надо пожалуйста", – попросила она, охарактеризовав песню и танец матки одним словом – "шедеврально".

Артистка Юлия Ковальчук написала одно слово: "Истерика". Также оказалась лаконичной и ее коллега. исполнительница народных песен Марина Девятова. "О Господи", – высказалась она. "Мне это снится", – как бы себе самой сказала радиоведущая Ксения Стриж. А певец Олег Газманов задал вполне справедливый вопрос: "А про мужчин?"

Звезды комедийного сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева и Дарья Сагалова тоже поделились впечатлениями. "Слова потрясающие!! не знаете, Елена Малышева пишет стихи?)" – задала риторический вопрос первая. "Умора", – высказалась вторая. Актриса Ирина Безрукова посмеялась: "ой, а ведь есть и другие органы) у человека)) Щас как споют!))"