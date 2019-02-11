"Какая-то пародия": Билан разнес западных артистов
Победу в конкурсе одержал музыкант из США Дональд Гловер, больше известный под псевдонимом Childish Gambino. Он получил награду за песню This is America. Он стал лучшим и в нескольких других номинациях. Однако за наградами певец не пришел. Билан высказал свое мнение на песенный конкурс.
Музыкант остался недоволен увиденным, о чем сообщил подписчикам своего микроблога в Stories, раскритиковав нынешних обладателей "Грэмми".
"Где эти стержневые люди? Где столпы? Люди, несущие культуру, масштабные огромные артисты? Смотришь — и все какой-то штамп, какая-то пародия... Жалко! Таких, как Уитни Хьюстон, конечно, ждать вообще не приходится. Хорошо, надо делать скидку, есть какие-то поколенческие запросы, но... Все, что было сделано раньше, имело какой-то вес. А сейчас – временщики!" – заявил Билан. При этом певец отметил, что был рад, что выступили такие исполнители как Дайана Росс и Алиша Кис.
Отметим, что Дима Билан – не единственный, кто разнес "Грэмми". Во время церемонии также прозвучала критика в адрес организаторов мероприятия от рэпера Дрейка. По его словам, "Грэмми" давно стала лишь бизнесом и не учитывает реальных заслуг исполнителей.
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