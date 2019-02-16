Кузьмину потребовалась помощь врачей после встречи с молодой красоткой
Светлана буквально наполняет Владимира силами, которые он направляет на реализацию своих творческих замыслов. Зазноба поддерживает все начинания заезды.
"Я даю двадцать концертов в месяц! Конечно, это непросто. Но привычка и большая школа жизни помогают", – хвастается Кузьмин.
Однако, для 63-летнего Владимира подобный приступ работоспособности чреват проблемами со здоровьем. Из-за долгого стояния на сцене с тяжелой гитарой наперевес, у звезды начались боли в позвоночнике.
Чтобы снизить нагрузку Кузьмин приобрел облегченный инструмент. Выступать стало гораздо проще, однако периодический дискомфорт в спине все равно возникает.
"Приходится обращаться к врачам. Я выступаю с гитарой, с ней очень много хожу в течение дня, поэтому нагрузка на позвоночник, конечно, большая. Я недавно скачал программу на телефон, которая подсчитывает количество шагов. Получается, что в день я прохожу от восьми до десяти километров", – цитирует знаменитость Sobesednik.ru.
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