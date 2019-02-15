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Муж изменил Бородиной с Водонаевой

Ксения Бородина с мужем. Фото: www.globallookpress.com
Не секрет, что между Аленой Водонаевой и Ксенией Бородиной когда-то пробежала черная кошка. Но лишь сейчас стало известно, что ведущая "Дома-2" вычеркнула из жизни подругу, когда узнала, что та соблазнила ее мужа.

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В интервью шоу "Нежный редактор" Алена Водонаева рассказала, что якобы перестала общаться с Ксенией Бородиной после наговора их общей подруги. Дескать, та специально смонтировала ее слова. А еще Водонаева опровергла информацию о том, что "слила" в СМИ новость о второй беременности Ксении Собчак. В конце разговора она прямо сказала, что этой подругой была Айза Анохина.

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Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Узнавшая обо всем Айза разразилась гневной тирадой. "Хочу пожелать Алене Водонаевой психического здоровья! Настоящего, непридуманного счастья! Мозгов! Таланта! И мудрости! Всего того, что у тебя никогда не было! Дорогая! Твой язык – твой враг! Твоя зависть – твой грех! Реши проблему со своей головой! Я обещала твоей семье тебя не трогать! Но после твоего вранья меня просто трясет! Ты предала Ксюху, ты предала меня! Ты предаешь всех, с кем дружишь! Ты лживая, озабоченная шлюха, повернутая на иллюзиях! Сиди дальше на кухне своей, крути 1049472992-й косяк, ковыряйся в носу и придумывай сообщения бывшим!!! Я тебя, дуру, любила!! И я была единственной, кто тебя с твоим г*** принимал! Но ты на*** мне в душу! И продолжаешь с***! Исчезни из моей жизни! Займись лучше сыном, ему не хватает адекватной матери!! Ты злая!!! Ты токсичная! Ты ***! И это было последнее, что я тебе сказала! И повторю еще раз! Ты на голову больная! Завистливая! Тупая и совершенно не умеющая любить и дружить! Иди дальше всем *** за нашей с Ксюхой спиной! Удачи!" – развопилась она на своей страничке в Instagram.

Анохина пообещала "слить" некие данные, если Водонаева не замолчит. "P.S. Ради всего святого, хватит врать!!!! Себе в первую очередь, или я вылью все, что о тебе знаю!!! И тебе, ***, в монастырь придется уйти! И еще!! Помойная крыса знает больше о сексе, чем ты, Алена! Ты и сексуальность – две вещи несовместимые! Ты грязная, ленивая, непромытая! И вот ответ на твой вопрос, который ты задавала мне всю нашу "дружбу": Алена, я бы тебе не дала!" – пнула Водонаеву бывшая подружка.

Но не все так просто. Оказывается, причиной ссоры Алены и Ксении стал Курбан Омаров. Как утверждает Telegram-канал "Только никому...", пару лет назад у Водонаевой и мужа Бородиной было "несколько жарких ночей". Якобы Ксюша обо всем узнала и навсегда вычеркнула подругу из своей жизни.

Автор: Наталья Аряева15 февраля 2019, 16:18

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