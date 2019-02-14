"Сладкая девочка": Лобода и Семенович в экстазе от малышки Галкина
Максим Галкин опубликовал в личном Instagram умилительный кадр. На фото запечатлена его дочь Елизавета.
Малышка широко раскрыла глаза и приложила к губам что-то напоминающее леденец в форма сердца. "С Днем всех влюбленных!" – написал юморист ниже.
Фолловеры звезды остались очень довольны снимком. Многие отмечали, что дочка Пугачевой и Галкина растет невероятной красавицей. В экстазе фанаты комика оставили сотни комплиментов и более 250 тысяч отметок "Нравится".
Лиза вызвала восхищение у многих представителей российского шоу-бизнеса. "Сладкая девочка", – написала в комментариях Светлана Лобода. "Куколка", – также не пожалела добрых слов для малышки Анна Семенович. "Кукляша сладючая!" – не сдержал эмоций модельер Игорь Гуляев.
Добавим, что праздничный день Максим Галкин был вынужден провести на работе. Юмористу пришлось отправиться на съемки. Меж тем, дети звезды, двойняшки Лиза и Гарри, тоже не сидели без дела. У пятилеток плотный учебный график. Дети Примадонны изучают несколько иностранных языков, занимаются плаванием и посещают еще ряд кружков.
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