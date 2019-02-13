Пугачеву допросят из-за подравшихся Петросяна и Степаненко

После развода Евгений Петросян и Елена Степаненко делят совместно нажитое имущество. Юморист не хочет отдавать экс-жене памятные вещи, которые он получил когда-то в дар от друзей. Скорее всего, приятелям артиста, в число которых, например, входят Максим Галкин и Алла Пугачева, придется предстать перед судом.

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