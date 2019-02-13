"Налетайте!": раскрасневшаяся Малышева предложила девушкам своего красавца-сына
Елена Малышева в рамках программы "GAZLIVE", которая выходит на YouTube, откровенно говорила о свое семье. Телеведущая считает, что вырастила замечательных красавцев-сыновей.
31-летний наследник звезды – Юрий пошел по стопам родителей и стал медиком. 29-летний Василий получил образование юриста.
"У младшего сына свой бизнес. Он живет и в Америке, и в России. А старший сейчас учится, он закончил ординатуру здесь по хирургии и сейчас учится в резидентуре в США", – поделилась Елена.
Знаменитость отметила, что Юрий уже подарил ей замечательных внуков. "У нас в семье такая традиция, наших сыновей зовут в честь отца мужа и моего папы, а наших внуков зовут в честь моего мужа и отца жены моего старшего сына", – рассказала телеведущая.
После Малышева с улыбкой добавила, что Василий пока еще не обзавелся спутницей жизни. Звезда предложила девушкам обратить внимание на ее отпрыска. "Младший сын не женат. Девочки, такой чудесный парень. Не передать. Налетайте, девчонки!" – смеялась раскрасневшаяся телеведущая.
Также в интервью Елена рассказала, что ей очень повезло с мужем. Своего супруга Игоря Юрьевича, она охарактеризовала как молчаливого доброго человека и блестящего ученого.
"Я замужем 31 год. Это очень большой срок. Хочу сказать, что чем больше я нахожусь рядом со своим мужем, фамилию которого я ношу, моя девичья фамилия Шабунина. Я свою семью люблю, ею дорожу. Моя семья прошла разные этапы своей жизни. Я счастлива, что мы вместе", – добавила знаменитость.
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