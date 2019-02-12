Напуганный женой Аршавин проглотил язык
Российский футболист Андрей Аршавин отказался комментировать заявление в полицию от супруги Алисы. Она обвинила его в угрозах и вымогательстве. "Я не буду пока никаких комментариев давать, не звоните", – только и сказал спортсмен журналисту РЕН ТВ.
11 февраля Аршавин подал в мировой суд заявление о расторжении брака. Адвокат Павел Волошин не может поверить в то, что жена спортсмена обратилась в правоохранительные органы. Юрист был уверен, что супруги решат проблемы по-хорошему.
Адвокат Александр Добровинский подтвердил, что заявление в полицию подано. Он уточнил, что будет представлять интересы Алисы. Супруга Аршавина заявила, что Андрей отобрал у нее автомобиль Mercedes GL 350 и пообещал посадить за решетку, если она не отдаст деньги, которые он когда-то давал.
"Аршавин А.С. угрожает мне по телефону путем направления СМС-сообщений, пугает лишением свободы, возбуждением против меня уголовных дел", – говорится в поданном Алисой заявлении. Стражи порядка выясняют обстоятельства случившегося. Если вина Аршавина будет доказана, ему грозит обвинение по нескольким статьям.
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