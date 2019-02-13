"Он нас мучил": Певцов о засыпающем везде Караченцове
Певцов вспомнил, что появление Караченцова нельзя было не заметить. "Петрович в театре!" – передавали сотрудники из уст в уста, и всем было понятно, о ком идет речь.
"Это наш Петрович, который влетал – постоянно где-то снимался, ездил на концерты – ураганным смерчем, играл и улетал куда-то. Весь в разговорах, в телефонах, теннисе", – отметил Дмитрий.
Он добавил, что Караченцов был невероятно деятельным, однако имел удивительную способность – засыпать на съемках буквально везде. Минутного перерыва между дублями хватало, чтобы тот погрузился в крепкий сон.
"Я так понимаю, у него был чудовищный график, он недосыпал. "Камера, стоп! У нас две минуты. Где Николай Петрович?" А вот – он спит уже..." – рассказал актер.
По мнению Певцова, Караченцов очень серьезно подходил к своей роли в спектакле "Юнона и Авось". Народный артист заставлял труппу снова и снова прогонять танцевальные номера.
"Он нас мучил, когда играл "Юнону". Он же был режиссером – проводил танцевальные репетиции, показывал все движения", – поведал Дмитрий.
Николай Петрович очень гневался на актеров, когда те безответственно относились к работе или не запоминали движения. Впрочем, злился недолго и для коллег был очень близким человеком. Караченцова нельзя было не любить, напоминает "Вокруг ТВ".
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