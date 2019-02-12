Водонаева предрекла Криду одинокую жизнь
Очередную заметку для авторской колонки модель посвятила популярному исполнителю. Она призналась, что обратила внимание на необычную тенденцию: все бывшие возлюбленные Егора Крида "выбирают абсолютно полярных ему мужчин". В качестве примера Алена Водонаева привела Нюшу, Ксению Дели и Дарью Клюкину. В начале февраля бывшая участница шоу "Холостяк" объявила о том, что выходит замуж за бизнесмена Владимира Чопова.
"Создается впечатление, что их вкусы кардинально изменились после горького опыта, полученного в отношениях с Егором. Остается гадать, что такого Крид делает со своими девушками, что они бросаются в объятия мужчин, не похожих на него", – цитирует телеведущую издание "7Дней".
Она пошутила, что музыкант скоро превратится в живую скульптуру "Атакующий бык", которая находится в Нью-Йорке. По словам Алены, туристы "натирают бронзовой статуе определенные места, чтобы исполнилось заветное желание". По ее мнению, женщины, которые хотят удачно выйти замуж, должны перед этим решиться "на краткосрочный роман с Егором".
"А если серьезно, то, конечно, все эти замужества Криду не в кассу. Ведь он претендует на статус мужчины, невероятно желанного для всех женщин страны. И по законам жанра, его бывшие должны убиваться по своему секс-символу, писать о нем мемуары, устраивать истерики, выходить замуж за его врагов. Одним словом – бороться за главного холостяка страны. Но почему-то этого не происходит..." – заключила Алена Водонаева.
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