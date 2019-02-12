Водонаева предрекла Криду одинокую жизнь

Российская телеведущая прокомментировала новость о том, что экс-возлюбленная певца выходит замуж за топ-менеджера "Газпром-Медиа". Алена Водонаева отметила, что все бывшие избранницы Егора Крида связали жизнь с мужчинами, не похожими на артиста.

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