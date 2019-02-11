Преобразившаяся Водонаева привела россиян в изумление
Пост появился несколько часов назад на странице модели в Instagram. В подписи к ролику она пожелала поклонникам доброго утра и похвасталась новой прической. Алена Водонаева рассказала, что решила вернуть длинные волосы. "Доброе утро. Новая прическа! Я скучала по длинным волосам", – отметила она.
Мнения разделились. Одни комментаторы уверены, что изменения во внешности преобразили телеведущую, и одарили ее комплиментами. "Волосы очень красивые", "Очень элегантно. Длина и цвет – супер", "Очень красива!", "С длинными тебе намного лучше", "Идеальная женщина", – написали очарованные подписчики.
Другие пользователи отметили, что Алена Водонаева выглядела лучше с короткой стрижкой. "Мне кажется, с каре намного стильнее. И Вам, мне кажется, по образу каре подходит больше", "Прелесть. Но какая ты была крутая с короткими волосами. Нереальная", "Длина – это не Ваше", "С такой прической женственная, а с короткой просто идеально", "Короткие волосы мне нравятся гораздо больше", – отметили они.
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