"Ой, спалились?!": Воробей объявила о связи с Петросяном

Елена Воробей обнародовала фотографию, на которой запечатлена с Евгением Петросяном. Артистка призналась, что считает юмориста хорошим человеком, и осыпала его комплиментами.

Елену Воробей и Евгения Петросяна сфотографировали в Санкт-Петербурге. Совместный кадр прославленная юмористка опубликовала на своей официальной странице в Instagram. "Ой, "спалились"?! 😱🤣 Драгоценные встречи... С Евгением Вагановичем в театре Эстрады, Санкт-Петербург (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) Не могу я долго быть серьезной. Ой, уведу я Е.В., ой держите меня семеро, хороший человек, все время на позитиве, спортом занимается, увлечен работой...Чтобы имя мое не раздражало и не напоминало бывшую, попрошу называть себя кратко "Е-2", – написала Елена Воробей.

Поклонники по достоинству оценили кадр. "Правильно, свято место пусто не должно быть,вы тоже всегда на позитиве", "Встреча двух безззззумно талантливых человека,а вы Леночка просто огонь", "Точно вам очень подходит, не теряйтесь действуйте", "Какая красивая пара!! Очень творческие личности!!! ", "Точно спалились🤣", "Леночка обожаю вас и Евгения Петросяна, желаю всех земных благ, с уважением к вам", "Вы очень краство смотритесь и подходите друг другу , счастья вам !!!!!", "Отлично смотритесь. Два неповторимые таланта", – рассыпались в комплиментах фанаты.

Напомним, что российские юмористы Елена Степаненко и Евгений Петросян прожили вместе более 30 лет и приняли решение развестись в августе 2018 года. В прессу сразу просочилась информация о том, что причиной стала помощница артиста Татьяна Брухунова, которая моложе его на 42 года. Юмористы оформили развод быстро, а вот с разделом совместно нажитого имущества не все так просто. Степаненко потребовала 80% от многомиллионного состояния.