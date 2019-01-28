Наметили разрезы: Степаненко решилась на отчаянный шаг после развода
Звезду заметили в Центральном научно-исследовательском институте стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Один из пациентов учреждения успел заснять появление Елены Степаненко на камеру и разместил ролик в Сети.
На записи можно увидеть, как артистка ходит по клинике вместе со своей помощницей. Как сообщают очевидцы, из кабинета врача она вышла с "разметкой" на коже, которую наносят хирурги перед тем, как провести операцию по подтяжке лица. Сама звезда отказалась давать какие-либо комментарии прессе, передает РЕН ТВ.
Напомним, бракоразводный процесс Елены Степаненко и
Евгения Петросяна завершился в ноябре прошлого года. Многие поклонники уверены,
что причиной разрыва супругов стали романтические отношения юмориста со своей помощницей Татьяной Брухуновой. После этого молодая женщина стала получать оскорбительные
комментарии и угрозы от недоброжелателей.
В ее защиту выступила популярный блогер Лена Миро. Она утверждает, что Брухунова смогла добиться таких высот в профессии и личной жизни только благодаря своему интеллекту. Блогер посоветовала всем недовольным пользователям набраться ума.
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