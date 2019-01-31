Петросян впервые вывел в свет молодую помощницу
Пара появилась на премьере спектакля "Матросская тишина" в Московском театре Олега Табакова. Главную роль в постановке исполнил Владимир Машков. Как сообщают очевидцы, Татьяна Брухунова предпочла для выхода в свет скромный наряд: вязаный жакет красного цвета, плиссированную юбку и очки. Кроме того, 29-летняя женщина отказалась от яркого макияжа. Ее спутник - Евгений Петросян – примерил стильный костюм и яркий галстук, передает "Комсомольская правда".
Ранее стало известно, что Елена Степаненко решила кардинально изменить жизнь после разрыва. Экс-супруга юмориста недавно побывала в кабинете пластического хирурга. По словам клиентов клиники, медицинское учреждение звезда покинула с "разметкой" на коже, которую наносят хирурги перед тем, как провести операцию по подтяжке лица.
Напомним, бракоразводный процесс Елены Степаненко и Евгения Петросяна завершился в середине ноября 2018 года. Многие поклонники уверены, что причиной разрыва пары стали романтические отношения юмориста со своей помощницей Татьяной Брухуновой. После этого молодая женщина стала получать оскорбительные комментарии от недоброжелателей. Недавно помощница побывала на шоу "Эксклюзив", где рассказала всю правду об отношениях с артистом.
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