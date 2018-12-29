Водонаева стала жертвой преступников

Злоумышленники вымогают деньги у известной телеведущей. Мошенники взломали соцсети знаменитости.

В личном микроблоге Алена Водоноева опубликовала обращение к поклонникам и друзьям. Звезда рассказала, что некие лица предлагают дорогостоящие услуги от ее имени.

"!Внимание! Мой аккаунт был взломан и с него распространялись ссылки на телеграм канал мошенников в котором ведутся продажи моей книги, блокнотов, а так же услуги "Поздравление в сторис с отметкой заказчика". Так же эти люди "от моего имени" сделали рассылку по моим друзьям и знакомым в телеграм с просьбой прислать мне денег. Даже сообщение голосовое нарезали. Из отдельно взятых слов. Не ведитесь! Я НЕ ИМЕЮ К ЭТОМУ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ! У МЕНЯ НЕТ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛА (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала Алена в Instagram.

Также артистка рассказала, что преступники вымогали у нее деньги. Неизвестные просили большую сумму за возвращение аккаунта. Водонаева отметила, что она "не пальцем деланная", поэтому платить не будет.

Напомним, что теледива Дана Борисова тоже потеряла свой Instagram. Звезда рассказала, что ее профиль взломали хакеры после того, как она перешла по неизвестной ссылке. Злоумышленники требуют, чтобы она заплатила им 500 долларов за восстановление страницы. Ведущая сообщила, что не будет подчиняться условиям мошенников и ищет специалистов, которые помогут ей вернуть аккаунт.