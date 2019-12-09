Молодая спутница Петросяна дала пинка "озлобышам"

Татьяна Брухунова резко ответила завистникам после того, как в Сети появилась информация о том, что она и юморист официально зарегистрировали свои отношения. О том, что Евгений Петросян крути роман со своей помощницей, стали говорить давно, но теперь история обрела продолжение.



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