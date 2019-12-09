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Молодая спутница Петросяна дала пинка "озлобышам"

Евгений Петросян. Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Татьяна Брухунова резко ответила завистникам после того, как в Сети появилась информация о том, что она и юморист официально зарегистрировали свои отношения. О том, что Евгений Петросян крути роман со своей помощницей, стали говорить давно, но теперь история обрела продолжение.  

Продолжение: "А как же Кудрявцева?": стало известно о поцелуе Лазарева со звездой ТНТ
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Вместо поздравлений и пожеланий семейного счастья Брухунова получила лавину грязных слов в свой адрес. Хейтеры затравили спутницу артиста в соцсети. Ответ от возлюбленной Евгения Петросяна не заставил себя долго ждать.

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Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Татьяна Брухунова поставила недоброжелателей на место. "Всем озлобышам, что сегодня с раннего утра атаковали меня проклятиями и пожеланиями скорейшей кончины, желаю крепкого здоровья и счастья!", – написала она.

Как писали "Дни.ру", 74-летний Евгений Петросян женился в пятый раз. В близком окружении пары это подтвердили. Якобы свадьба произошла в начале декабря. Теперь на правой руке Татьяны Брухуновой блестит обручальное кольцо.

Примечательно, что Евгений Петросян и Татьяна Брухунова до сих пор предпочитают не афишировать свой роман. Они до сих пор выходят в свет, избегая камер.

Напомним, Евгений Петросян был женат на коллеге по сцене Елене Степаненко. Звездная пара до сих пор не смогла поделить общее имущество, хотя давно оформила развод. Между ними продолжаются судебные тяжбы.

Автор: 9 декабря 2019, 20:10
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна

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