Молодая спутница Петросяна дала пинка "озлобышам"

Вместо поздравлений и пожеланий семейного счастья Брухунова получила лавину грязных слов в свой адрес. Хейтеры затравили спутницу артиста в соцсети. Ответ от возлюбленной Евгения Петросяна не заставил себя долго ждать.
Татьяна Брухунова поставила недоброжелателей на место. "Всем озлобышам, что сегодня с раннего утра атаковали меня проклятиями и пожеланиями скорейшей кончины, желаю крепкого здоровья и счастья!", – написала она.
Как писали "Дни.ру", 74-летний Евгений Петросян женился в пятый раз. В близком окружении пары это подтвердили. Якобы свадьба произошла в начале декабря. Теперь на правой руке Татьяны Брухуновой блестит обручальное кольцо.
Примечательно, что Евгений Петросян и Татьяна Брухунова до сих пор предпочитают не афишировать свой роман. Они до сих пор выходят в свет, избегая камер.
Напомним, Евгений Петросян был женат на коллеге по сцене Елене Степаненко. Звездная пара до сих пор не смогла поделить общее имущество, хотя давно оформила развод. Между ними продолжаются судебные тяжбы.
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