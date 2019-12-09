Петросян женился на молодой любовнице

Согласно некоторым данным, 74-летний Евгений Петросян снова молодожен. Пятой супругой артиста стала его помощница Татьяна Брухунова.

О том, что Евгений Петросян и Татьяна Брухунова оформили отношения после нескольких лет совместной работы и, предположительно, жизни, сообщили в близком окружении пары. "Поженились в начале декабря", – цитирует друга юмориста сайт "Комсомольская правда". Свое имя он предпочел не называть.

В пользу этого сообщения свидетельствует и фото, обнародованное Татьяной. 30-летняя избранница легендарного артиста сняла букетик белых цветов, подвязанных белой ленточкой. Кто-то из пользователей Сети отметил, что он очень похож на свадебный. Публикация появилась в аккаунте девушки три дня назад.

Если информация о свадьбе Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой правдива, очень интересно узнать реакцию предыдущей жены юмориста, Елены Степаненко. Артисты оформили развод осенью прошлого года, но до сих пор не могут разделить совместно нажитое имущество, которое, по некоторым оценкам, тянет на полтора миллиарда рублей.

О романе Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна стало известно минувшим летом, после того как в Сеть просочилась информация о разводе юмориста со Степаненко. Утверждалось, что именно из-за молодой помощницы звезды они расстались после 33 лет совместной жизни.

Отметим, что связь с Брухуновой на Петросяне сказалась положительно. Вероятно, чтобы соответствовать молодой пассии, артист-пенсионер начал активно заниматься спортом. Периодически на своей странице в социальной сети "Инстаграм" он публикует фото и видео из тренажерного зала.