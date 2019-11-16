Молодая любовница перестала скрывать Петросяна

Помощница и возлюбленная артиста впервые показала его в Сториз в полный рост. До этого она размещала лишь кадры, где была лишь частично видна одежда Евгения Петросяна.
К разочарованию сплетников и поклонников, ничего интимного в ролике Татьяна Брухунова не рассекретила. Звезда снята из-за кулис во время выступления в городе Чапаевск, сообщает Woman.ru.
Отметим, Евгений Петросян и его избранница не скрывают свои отношения, но и не афишируют их. В своих микроблогах в "Инстаграме" они часто выкладывают снимки из поездок, однако еще ни разу звездная пара не опубликовала совместных фото.
Напомним, о романе Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна стало известно минувшим летом после того, как в Сеть просочилась информация о разводе юмориста с Еленой Степаненко. Артисты развелись в ноябре 2018 года, но раздел имущества до сих пор не завершен.
Как писали "Дни.ру", любовницу 74-летнего Евгения Петросяна периодически подозревают в беременности, особенно после того, как в интернете появились снимки Татьяны Брухуновой с округлившимся животом. Однако помощница юмориста опровергла эти слухи.
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