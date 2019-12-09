Елена Степаненко откровенно о свадьбе Евгения Петросяна

Известие о свадьбе 74-летнего Евгения Петросяна и 30-летней Татьяны Брухуновой произвело эффект разорвавшейся бомбы в СМИ. Журналисты связались с бывшей женой прославленного юмориста Еленой Степаненко, чтобы она прокомментировала это знаменательно событие. Артистка, сильно похудевшая после расставания с мужем, оказалась лаконична. "Я не в курсе. Если это действительно правда, я желаю им счастья", – цитирует юмористку Super.ru.
Интересно, что журналисты издания попытались разговорить и новоиспеченную супругу артиста Татьяну Брухунову. Но та даже не стала ничего комментировать, бросив трубку. Напомним, что об отношениях Евгения Петросяна с молодой помощницей стало известно летом прошлого года. Однако тогда мало кто поверил в то, что юморист способен крутить интрижку за спиной жены, с которой прожил вместе более 30 лет. И лишь летом этого года Евгений Петросян и Татьяна Брухунова открыто вышли в свет вместе, подтвердив серьезность своих отношений.
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