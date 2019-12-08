Цымбалюк-Романовская покинула Москву после снятия подписки о невыезде

Одна из самых известных пианисток России и Украины Виталина Цымбалюк-Романовская отмечает 41-й день рождения. Правда, от пышных торжеств в Москве киевлянка решила отказаться. Да и вообще покинула Первопрестольную.

Корреспондент "Дни.ру" дозвонился до Виталины, чтобы поздравить. "Мы в этом году решили не отмечать дни рождения, – вздохнула пианистка. – Просто у Прохора этот день связан с потерей близкого друга, а меня пригласили посетить финал международного конкурса пианистов, который проходит в Рязани".

Виталиной всегда двигала "святая к музыке любовь". Она окончила Киевскую консерваторию, где считалась одной из самых перспективных студенток. Лауреат международных конкурсов, она не оставляла музыку даже в самые трудные моменты жизни. И больше всего убивалась, когда ей не позволили забрать ноты из квартиры, в которой друзья бывшего мужа сменили замки.

Напомним, некоторое время киевская пианистка находилась в Москве под подпиской о невыезде. Но все обвинения были сняты, желание некоторых отправить Виталину в Можайскую женскую колонию не сбылось. "Моя совесть чиста, я больше не нахожусь под подпиской о невыезде, мне ни за что не стыдно, я никого не обобрала и ни в чем не виновата", – призналась Виталина Цымбалюк-Романовская. Ее честное имя снова с ней.

"Я хочу сосредоточиться на музыке – концертировать, попробовать самой писать что-то, записывать диски, – говорит пианистка. – Музыка – мое утешение и награда".