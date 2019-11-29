Цымбалюк-Романовская и Шаляпин уезжают из России после слухов о разладе

Эксперт рассказал, что уже второй раз за неделю встретился с Виталиной и Прохором. Их пригласили на пресс-конференцию "Тартус-тур" и "Хайнань Эйрлайнс" в качестве почетных гостей. Манукян был спикером на мероприятии.
По словам собеседника "Дни.ру", в финале брифинга Цымбалюк-Романовской и Шаляпину вручили путевку в Китай, на курорт Хайнань. "Полетят они туда на ультрасовременном Дримлайнере Боинг-787. Вот такие королевские новогодние каникулы ждут Прохора и Виталину. Первый рейс Дримлайнера со "звездным десантом" стартует 26 декабря", – сообщил подробности Вадим Манукян.
Появилась запись о скором отбытии из России и в "Инстаграм" пианистки. "Тем временем мы с Прохором Шаляпиным стали не только "Лидерами мнений", но и счастливыми обладателями поездки на остров Хайнань. Благодарим генерального директора "Тартус-тур" Юрия Голубева за такой приятный сюрприз и желаем грандиозных успехов в развитии и процветании нового направления в сотрудничестве с Hainan Airline", – похвасталась знаменитость.
Напомним, ранее в Сети появился слух о том, что Цымбалюк-Романовская и Шаляпин расстались. Якобы в их отношениях произошел разлад. Однако вскоре стало понятно, что влюбленные вместе, и все у них на личном фронте замечательно.
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