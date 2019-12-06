"Мы пять лет счастливы": Наргиз съехалась с любовником еще до развода с мужем

Вокалистка появилась на музыкальной премии "Виктория". Звезда была в хорошем расположении духа, поэтому разрешила журналистам задать ей парочку вопросов.
В процессе беседы выяснилось, что певица Наргиз уже пять лет состоит в незарегистрированных отношениях с неким мужчиной. Звезда обещала когда-нибудь показать избранника общественности. Артистка подчеркнула, что ей не нравится афишировать личную жизнь.
Интересно, что с последним супругом вокалистом Филиппом Бальзаном Наргиз Закирова развелась летом 2016 года. Получается, что к этому времени вокалиста уже два года жила с любовником. Об этом сообщает сайт "Комсомольская правда".
Напомним, певица Наргиз трижды состояла в браке. Первым супругом артистки был Руслан Шарипов, музыкант и участник узбекской группы "Байт". В этом союзе звезда родила дочь Сабину. Пара развелась из-за неверности Руслана.
Со вторым супругом Ернуром Канайбековым артистка познакомилась на прослушивании шоу "Голос Азии". Став мужем и женой, пара переехала в Америку. В этих отношениях певица родила сына Ауэля. Супруг вокалистки трагически погиб в автокатастрофе.
После кончины избранника певица Наргиз впала в тяжелую депрессию. Выйти из непростого состояния звезде помог певец Филипп Бальзано. С ним артистку познакомили друзья. Бальзано стал третьим мужем Закировой. Артистка подарила избраннику дочь Лейлу.
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