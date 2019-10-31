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"Это повредило мне и Оле": Фадеев раскрыл правду об отношениях с Серябкиной

Максим Фадеев. Кадр youtube.com
Продюсер дал первое интервью после роспуска лейбла MALFA. Максим Фадеев откровенно говорил обо всем, в том числе об отношениях с певицей Ольгой Серябкиной.
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Летом 2019 года бывшая подопечная Максима Фадеева Елена Темникова сообщила, что у него была любовная связь с одной из солисток группы SEREBRO Ольгой Серябкиной. Заявление оказалось резонансным, возможно, из-за того, что 51-летний продюсер около 30 лет состоит в браке.

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Максим Александрович Фадеев композитор, продюсер

"То, что начали сплетничать по поводу меня и Оли, только повредило мне и Оле. Отношениям с ее парнем, хотя он умнейший парень. Отношениям с моей женой, когда вот эти бегают, что-то там рассказывают – сказки, сказания... А мы должны объясняться перед своими близкими. Слава богу, что наши близкие умны", – прокомментировал Фадеев высказывание Темниковой.

Продюсер отметил, что на бывшую подопечную зла не держит. Елену он считает своим творением, хотя и неудачным. "Может быть, и к ней придет совесть. На самом деле я ничего не жду. Мне безразлично, что они скажут дальше. Было бы странно обижаться на того, кого ты вообще создал. Ну не получился… При этом при всем я их искренне любил", – сообщил основатель лейбла MALFA.

Фадеев подчеркнул, что с Серябкиной было комфортно работать. Она действительно была у него на особом счету, поскольку участвовала в создании песен и клипов. Другие артисты его лейбла дополнительной работой себя не утруждали. 

"Это был самый настоящий солдат, который ни разу в жизни никуда не опоздал, ни разу в жизни никого не подвел. Стихи, если надо, – завтра. Она ночь спать не будет. Она будет делать столько, сколько нужно. Все говорили, что у нас отношения... У нас нет отношений", – сказала знаменитость в ютуб-шоу "Алена, блин!".

Максим добавил, что Ольга после роспуска лейбла MALFA ушла в свободное плавание, и это косвенное подтверждение отсутствия между ними любых отношений, кроме деловых. "Что же мне ее не оставить тогда? У нее давно своя жизнь и личная, я не вправе о ней говорить", – подчеркнул продюсер.

Фадеев заявил, что права на "старую" музыку группы SEREBRO отдал Серябкиной. Та же судьба ожидает проект MOLLY, с которым Ольга выступала после ухода из трио. "Это ее тексты. Я ей отдал то, что принадлежит ей", – заметил продюсер.

Максим Фадеев обмолвился также, что любимый многими девичий коллектив SEREBRO ждет апгрейд. Для трио продюсер напишет новые песни и переориентирует на западную аудиторию.

"Группа в стопе. Я сейчас думаю, что сделать, потому что SEREBRO – это все-таки мировой бренд. Этим можно будет пользоваться уже и запускать это там", – заключил Максим Фадеев.

31 октября 2019, 14:29

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