Фадеев размазал неблагодарную Наргиз

Продюсер Максим Фадеев впервые развернуто прокомментировал скандал с певицей Наргиз Закировой. Основатель лейбла MALFA ответил на претензии артистки.

"Для меня проект Наргиз – это документальный проект, – сказал Максим Фадеев в новом интервью. – Он для меня был – минус 16 миллионов рублей за пять лет. Это минусовой для меня проект".

Максим Фадеев сообщил также, что заявление Наргиз о том, что она отработала тысячу концертов, не соответствует действительности. Максим подчеркнул, что артистка дала под его началом всего 555 сольников. "За который лично на руки получила 2,5 миллиона долларов", – рассказал продюсер.

Основатель лейбла MALFA поведал, что его отношения с Закировой строились по принципу "50 на 50". "То, что заработали, мы раздали ее группе в сто человек. Никто не запрещал иметь такие вот (разводит руками) составы коллективов. Хотя, это было нерентабельно", – подчеркнул он.

Продюсер заметил, что неблагодарные артисты не понимают, сколько всего для них делает лейбл. По словам Фадеева, люди, которые умеют только петь, не могут работать сами по себе.

Между тем Фадеев принял обвинения вокалистки в том, что лично не занимался ее продвижением два года. В свое оправдание Максим заявил, что не мог полноценно работать из-за болезни сердца.

"Как только я стал появляться меньше в офисе, я стал очевидно хуже себя чувствовать, все, начался разброд, беготня, начались тотальные предательства", – призналась звезда в ютуб-шоу "Алена, блин!".

После продюсер высказался по поводу слухов о том, что он якобы подписывает с артистами кабальный контракт, который в итоге оставляет певцов ни с чем: "Это было создано мной, я за это заплатил. Я взял аранжировщика, заплатил за это деньги. Заплатил в Интернете, чтобы это все пушнуть и так далее. За все заплачено мной. Эти люди не имели не то что ко мне никакого отношения, они просто жили на "гособеспечении".

Фадеев еще раз сказал, что Наргиз не рассчитала силы, собрав такой большой коллектив. "Я могу сказать, раз уж она называла какие-то миллионы, 600-700 тысяч рублей стоит ее концерт. С моей музыкой! Сколько сейчас стоит ее концерт? Я не знаю. Караоке-концерт может дорого стоить?" – размазал бывшую подопечную Максим Фадеев.

Основатель лейбла MALFA отметил, что не приглашал Наргиз Закирову работать, она сама напросились к нему под крыло. "Я не хотел этот проект брать, потому что я не знал, что с ней делать, потому что она возрастная, она нестандартно выгладит для нашей аудитории, давайте будем объективны. Поэтому я постарался одеть ее в платье, привести ее в понятный вид для нашей аудитории", - резюмировал Максим Фадеев.