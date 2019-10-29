Наргиз набросилась на Фадеева из-за "пьяного" концерта

Певица прокомментировала появившиеся в СМИ жалобы зрителей на ее поведение во время концерта в Доме офицеров в Уссурийске. Наргиз Закирова считает, что именно Максим Фадеев распространяет грязные слухи о ней.

Исполнительница заявила, что ей не за что просить прощения. Она уверена, что ничего безобразного не совершила.

"Извиняться надо, если бы кто-то что-то совершил такое вот ужасное страшное. Я неприлежная, нехорошая. У меня рок-н-ролл творится на сцене", – приводит слова Наргиз радиостанция "Говорит Москва". При этом певица уверена, что слухи о ней распространяют экс-коллеги – Максим Фадееев и сотрудники его продюсерского центра.

По словам артистки, зрители остались довольны ее дальневосточным туром. "Наши концерты прошли, я бы даже сказала, феноменально, я даже не ожидала, что будет так, если честно", – призналась Наргиз.

Бывшая подопечная Максима Фадеева объяснила, что может использовать нецензурную лексику на выступлениях, потому что у ее программы есть возрастное ограничение 18+. Звезда добавила, что бранные слова прозвучали только в двух произведениях.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что зрители массово ушли с концерта Наргиз в Уссурийске. По словам очевидцев, певица пила на сцене алкоголь и употребляла обсценную лексику.

Как писали "Дни.ру", в августе центр Максима Фадеева MALFA расторг контракт с Наргиз о сотрудничестве и запретил ей исполнять музыкальные произведения продюсера. По словам Закировой, это обстоятельство сорвало ее тур.