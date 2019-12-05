Пикантное декольте вдовы Круга свело с ума поклонников

Мало кто может так же, как Ирина, похвастаться хорошей фигурой в свои 43. Женщина следит за собой, регулярно занимается в зале, а посему неудивительно, что имеет подтянутое тело. Кроме того, вдову Круга знают как одну из икон стиля в современном российском медиапространстве.
Певица гастролирует с концертами. Поклонники приходят не только послушать композиции знаменитости, но и по праву оценить ее красоту. В Кремлевском дворце Ирина появилась в золотистом комбинезоне, который выгодно подчеркнул все достоинства ее фигуры.
Облегающий предмет гардероба выделил линию талии, а глубокое декольте прекрасно дополнило образ светской львицы. Несмотря на то, что обычно плиссировка полнит, на Ирине наряд смотрится действительно по-королевски, что не могли не заметить ее поклонники. Многие звезды отечественной эстрады осыпали вдову Круга комплиментами. Поклонники не смогли пройти мимо такого снимка.
"Моя 4 летняя доча сказала какая красивая тетя❤❤❤" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.), "Вы мне всегда нравились, но это фото очень красивое, все переплюнуло!!❤️", "Супер🔥 Неземная💐💐💐", "Ириночка, солнышко, моя любимая красавица, самая-самая красивая 👑", – высказались комментаторы под фотографией певицы в социальной сети "Инстаграм".
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