В расследовании убийства Круга поставлена точка

Вдова известного шансонье Михаила Круга Ирина Круг дала интервью Андрею Малахову. В студии ток-шоу "Прямой эфир" она сообщила, что в деле об убийстве артиста вскоре поставят точку.

По словам Ирины Круг, 24 сентября состоится большая пресс-конференция. На ней будут оглашены результаты расследования, которое тянулось 17 лет. Вдова звезды шансона призналась, что пока не может разглашать детали. Однако то, что она узнала от следователя, повергло ее в шок. Ирина как будто заново пережила события той страшной ночи.

Не так давно отбывающий пожизненный срок в колонии "Полярная сова" бывший киллер банды "Тверские волки" Александр Агеев признался, что присутствовал при убийстве Круга. В роковую ночь на 1 июля 2002 года вместе со своим другом Дмитрием Веселовым он проник в дом артиста.

Отметим, что на днях в доме погибшего шансонье провели следственный эксперимент. Туда привезли киллера Александра Агеева. Ирина Круг сообщила, что, кроме чистосердечного признания Агеева есть и другие доказательства его причастности.

Также в ток-шоу "Прямой эфир" вдова шансонье объяснила, почему разбирательство длилось так долго. "Следствие шло всегда, постоянно менялись следователи. Просто тогда времена были другие. В 2008 году оно пришло к какому-то выводу. Я приезжала всегда в Следственный комитет. На протяжении 17 лет я знала, что происходит. Я оказывала содействие, я никуда не скрывалась все эти годы", – поведала Ирина Круг Андрею Малахову.

Бывший оперуполномоченный по особо важным делам МВД России Александр Шаркевич, который тоже присутствовал на съемках, сообщил, что "делом Круга" начали заниматься только после 2006 года, точнее после смерти криминального авторитета Костенко Александра Ивановича, который носил прозвище "Лом". Костенко был главой одной из четырех группировок, хозяйничающих в то время в Твери. "Тогда их никто не называл "Волками" их называли "Ломовские", - подчеркнул Шаркевич.

"Эти граждане, которые: один сознался, а тело второго (Дмитрия Веселова – прим. ред.) недавно откопали в лесополосе, вот они были членами его группировки", – рассказал бывший оперуполномоченный.

Эксперты программы "Прямой эфир" не исключают, что Александр Агеев сознался в преступлении для того, чтобы на время следственных действий получить послабление режима, попасть в условия более мягкого содержания. Агееву 41 год. Остаток своей жизни он проведет в колонии. Возможно, он таким образом организовал себе смену обстановки.