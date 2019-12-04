"Это правда": Варум раскрыла важную подробность своей свадьбы с Агутиным

Анжелика Варум и Леонид Агутин стали героями нового выпуска шоу "Вечерний Ургант". Певица рассказала интересную деталь их бракосочетания.

6 декабря Анжелика Варум и Леонид Агутин дадут концерт в одном из концертных залов Москвы. По этому поводу артисты пришли к Ивану Урганту и поговорили о работе и личной жизни. Пара состоит в браке с 2000 года, все началось с сотрудничества: Анжелика и Леонид записали несколько песен, которые потом стали хитами.

Речь идет о таких композициях как "Я буду всегда с тобой", "Февраль", "Королева", "Две дороги, два пути", "Как не думать о тебе". Особенно публике полюбилась "Королева", которую записали 20 с лишним лет назад. Публика неизменно просит ее исполнить, причем даже тогда, когда одного из исполнителей нет на сцене.

Леонид Агутин рассказал, как выходит из ситуации: "Я говорил: "Ну, кто смелый? Есть кто-то, дамы, смелый? Кто-то, кто споет женскую партию за Анжелику, потому что я же не могу. И это всегда было очень смешно. Выходила какая-нибудь дама обязательно подшофе, потому что кто еще пойдет на сцену. Самая пьяная женщина, естественно, выходила. Обязательно не умеющая петь, не знающая текста. Им почему-то казалось всегда, что как-то это само начнется. Вот выйдет на сцену, и все начнется".

Потом Иван Ургант предложил паре поиграть в смешную игру, в которой артистам поменял имена: Анжелика стала Агутиной, а Леонид – Варум. И тут певица вспомнила интересную подробность их свадьбы. "Когда у Лени спросили в ЗАГСе какую фамилию он берет, он задумался минуты на полторы, на самом деле. Это правда", – рассказала Варум. "Да, я иногда торможу на ровном месте", – отреагировал Леонид Агутин. "А тут не на ровном. Он действительно задумался", – отметила Анжелика Варум.