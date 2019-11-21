Муж Милявской поставил на место скатившуюся до угроз Варум

Скандал вокруг развода Лолиты Милявской и Дмитрия Иванова набирает обороты. Мужчина прервал молчание.

Новость о расставании Лолиты Милявской и Дмитрия Иванова стал громом среди ясного неба. Несмотря на то, что пара утверждала: решение разойтись обоюдное и никто не в обиде, певица тяжело переживала изменение своего семейного статуса. Она признавалась, что ей стало сложнее вести хозяйство, у нее пропал аппетит и теперь артистка ест раз в день. Возможно, это и стало причиной того, что теперь Лолита демонстрирует постройневшую фигуру.

А еще на фоне личных проблем Милявская стала сентиментальной. Так, она не сдержала слез во время репетиции и расплакалась. Находившаяся рядом Анжелика Варум тогда обняла певицу и пожалела ее, после чего написала крайне эмоциональный пост у себя в инстаграм-аккаунте. Анжелика сообщила, что знакома с Лолитой четверть века и считает ее прекрасны, но доверчивым человеком, которым подчас пользуются в своих целях нечистоплотные люди.

"Если вы не способны любить эту девочку, как своего ребёнка, заботиться о ней, баловать, если не готовы поклясться провести с ней остаток жизни в любви и согласии, лучше не подходите! Еще раз увижу, пристрелю на месте! Смотреть на руины, которые вы после себя оставляете, невыносимо! А каждый раз собирать кирпичик за кирпичиком и восстанавливать этот храм нерастраченной любви адски сложно!" – угрожающе писала Анжелика Варум.

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