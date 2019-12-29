Виталина Цымбалюк-Романовская назвала отношения с Прохором Шаляпиным фиктивными

Недавно стало известно, что шоумен Прохор Шаляпин и пианиста Виталина Цымбалюк-Романовская разорвали свои отношения. Позже девушка обнародовала неожиданные подробности их романа.

Экс-супруга актера Армена Джигарханяна заявила, что, на самом деле, их связь с певцом была фиктивной. "Мы не были парой. Это было неправдой", – написала Виталина в своем инстаграм-аккаунте.

Тем временем, поклонники звездной пары до сих пор отказываются в это верить. Они считают, что Цымбалюк-Романовская говорит так, чтобы отомстить шоумену.

Некоторые фанаты очень сильно переживают за душевное состояние пианистки. Они всеми силами стараются поддержать и приободрить звезду, отмечая, что Прохор просто-напросто не достоин ее.

"Виталина, тебе, наверное, нужна поддержка? Все-таки вы же с Прохором привыкли к друг другу? Есть подруга, с кем отвлечься?" – поинтересовался обеспокоенный фолловер.

Цымбалюк-Романовская, в свою очередь, в ответ посоветовала прочитать недоверчивым подписчикам еврейский анекдот про козу. В нем один человек посетовал раввину на жизнь, а тот порекомендовал ему приобрести козу и держать ее в квартире. Неудивительно, что жизнь жалобщика после этого только ухудшилась. Ведь от животного много грязи и вони. Тогда раввин решил продать животное. И оставшись без него понял, что что его жизнь стала прекрасной.