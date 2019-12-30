Официальное заявление матери Тимати после ликвидации его сосущей дочери

После того, как в Сети появилось видео, на котором дочь рэпера Тимати взяла в рот палец на ноге у бабушки, разразился скандал. Симона Юнусова отреагировала на критику.

Когда в Сети поднялась шумиха, мать Тимати удалила резонансное видео, но потом обнародовала пост, на котором маленькая Алиса запечатлена с пальцем бабушки во рту. "Для кого-то я злая, жесткая, старая, шокирующая, чересчур откровенная, до сих пор пытающаяся танцевать, иметь свое мнение отличающееся от других (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)... Спорить не буду, я такая, какая есть, но "вылизывать" свой Инстаграм на потребу публике, не стану", – заявила Симона Юнусова в своем официальном комментарии относительно разразившегося скандала. Она гордится своей национальностью, а также прожитой жизнью, накопленным опытом и возрастом.

Симона ответила на вопросы фанатов, читала ли она, что про нее пишет скандально известный блогер Лена Миро. "Читала один раз, больше не буду. Я предпочитаю жить в чистоте, а не в мусорной яме", – сказала Юнусова.

Мать Тимати прокомментировала поступок девочки: "Если брезгливый ребенок, такой как Алиса, берет в рот палец бабушкиной ноги, то это говорит только о шалости и любви. Все остальное – домыслы..."

Симона призналась, что ее не трогают ни критика, ни похвала. И вспомнила, как ее "хейтили" за то, что она мыла внука в раковине: "Я всегда младенцев подмывала в обычной раковине. Тем, кто падает от этого в обморок, рекомендую страницы с золотыми ваннами и лепестками роз..."

Юнусова не оставила без внимания и прочие критические отзывы. "Пока у тебя в доме нет животных, вполне объяснимо отвращение от вида поцелуев в мохнатую морду, но как только ты становишься хозяином и другом, то даже вопросов по этому поводу не возникает))) Так же и в жизни. Чтобы что-то понять, надо пройти этот путь самому..." – заключила мать Тимати.