"Не раскрывается рука": сестра Тимати призналась в страшном недуге

Анна Юнусова решила сорвать занавес и сделала публичное признание под фотографией в своем инстаграм-аккаунте. Юная сестра Тимати рассказала, что прочитала множество странных и смешных предположений о ее физическом здоровье. Девушка призналась, что у нее действительно есть проблемы – сухожилия на руке срослись неправильным образом.
"Я никогда не от кого не скрывала того, что у меня не раскрывается моя правая рука. Для меня это не было и не будет проблемой. Ведь то, как срослись мои сухожилия не должно определять то, кем я являюсь", – написала Юнусова.
По ее словам, эта особенность никак не мешает ей жить. Однако на этом шокирующие признания не закончились: Аня рассказала, что действительно сутулится при волнении Она добавила, что на вечере просто не могла не испытывать стресс и скрывать это было невозможно.
Тем не менее, Юнусова подчеркнула, что не нуждается в дорогостоящем лечении. Девушка пошутила, что оно скорее нужно тем, кто придумывал ей странные диагнозы.
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