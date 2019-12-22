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"Дома будет скандал": возлюбленная Тимати оказалась в компании другого

Рэпер Тимати и Анастасия Решетова. Фото: www.globallookpress.com.
Анастасия Решетова похвасталась фото с известным американцем. Возлюбленный модели рэпер Тимати не остался в долгу.
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Как оказалось, звездная парочка открыла для себя новое приложение для мобильного телефона. Программа "Дежавю" позволяет загрузить любой портрет, а на выходе получить фото в компании зарубежной знаменитости.

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Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов) певец, актёр, предприниматель

Анастасия Решетова попробовала приложение. У нее получилось два снимка. На одном из них она позирует с супругом Ким Кардашьян , на другом с Леонардо ДиКаприо.

"Кажется, дома будет скандал. Залипла здесь немного. А у вас какие варианты выпадают? Если у кого-то будет выпадать фото со мной, то присылайте", – написала Анастасия в личном "Инстаграм".

Отметим, что рэпер Тимати тоже решил протестировать программу. Правда, итогом эксперимента артист остался недоволен.

"Не понимаю всеобщей истерии по поводу этого приложения. Я здесь из 20и вариантов в 15и чей-то охранник 😭😭😭 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – признался артист.

"Может стоит задуматься о своем реальном предназначении, бро?!🤣🤣🤣", "Может приложение лучше разбирается в твоих талантах?)😉😂👍🏻", "Насыщенная жизнь. Что тут скажешь", "Ржу без остановки не так над фото как над описанием! Ты не тот за кого себя выдаешь гребаный охранник 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂", – подшучивали над рэпером Тимати поклонники.

22 декабря 2019, 04:32
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