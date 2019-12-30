"Он козел": раскрывшая любовника Лолита заикнулась о шестом замужестве

Лолита Милявская призналась, что жаждет встретить нового возлюбленного. Она не исключает, что в шестой раз отправится в ЗАГС. После скандального расставания с тренером по сквошу Дмитрием Ивановым вокалистка уже оправилась.
"Развод всем идет на пользу. В том числе и мне. Мозги сразу включаются. Избавляешься от ненужного в доме. Сейчас у меня все прекрасно, никакой депрессии и близко нет. Я всегда уверена, что встречу любимого мужчину. Потом встречаю его. Через какое-то время выясняется, что он козел. Это для меня нормальное состояние. Может, еще не раз выйду замуж. Люблю, не могу это дело", – сказала певица Лолита.
Интересно, что ранее артистка намекала, что у нее есть любовник. В ютуб-шоу Максима Галкина вокалистка, отвечая на провокационный вопрос, заявила, что секс у нее был "пять дней назад". Видимо, нынешнего мужчину для серьезных отношений и брака певица Лолита не рассматривает.
Отметим, что уходящий год для вокалистки был очень сложным. Артистке пришлось воевать с коммунальщиками. Знаменитость не соглашалась со счетом, который ей выставило ТСЖ.
"Я выплатила весь долг, который приписал мне суд. Теперь у меня мир с ТСЖ. Всего отдала 800 тысяч рублей. Денег мне не жалко. Зато теперь в моем доме очень хорошая охрана. Всяким идиотам туда прорваться просто будет невозможно", – сказала певица Лолита в эфире программы "Ты не поверишь!" на канале НТВ.
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