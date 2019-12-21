Рекордная сумма: сколько Малахов заплатил мужу Лолиты за копание в грязном белье

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин поделился резонансной информацией. Он назвал сумму, которую телеведущий Андрей Малахов, по его мнению, заплатил мужу Лолиты за интервью.



Разин убежден, что Малахов заплатил мужу Лолиты три миллиона рублей. Продюсер добавил, что что это был рекордный гонорар в истории программы.



Кроме того, Разин выразил поддержку Милявской. "По большому счету, и Дима, и Лолита – хорошие люди. Но, когда такие вещи происходят, это все выглядит очень неприлично. В любом случае, Лолиточка, держись. Ты – талантливейший человек, умница моя. Я понимаю твои переживания, но поверь мне, группа "Ласковый май", "Дискотека "Союз" и Андрей Разин всегда с тобой", – резюмировал он в своем "Инстаграм".

Напомним, ранее певица Лолита Милявская дала своим поклонницам мастер-класс по разводу. Знаменитость рассказала, как легче пережить сложный период.

По мнению певицы, женщине не стоит с головой уходить в семью. Ее спросили, почему она считает, что представительницам слабого пола нужно больше работать и не останавливаться в карьерном развитии даже ради детей и мужа. Лолита отметила, что это не ее личная установка, а общемировой печальный опыт.