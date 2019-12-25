"Секс был": Лолита завела любовника

Певица Лолита Милявская вычеркнула из жизни изменника-мужа. Артистка забылась в объятиях другого мужчины.

Об этом звезда рассказала шоумену Максиму Галкину и молодому рэперу THRILL PILL. Комик прямо спросил у Лолиты, когда у нее был последний секс. Милявская немного засмущалась, но после недолгой паузы призналась: "Пять дней назад".

Судя по всему, вокалистка забыла о предательстве пока еще мужа, тренера по сквошу Дмитрия Иванова. Артистка начала новые отношения. Теперь у нее есть любовник.

Кроме того, Лолита рассказала, в каком возрасте впервые поцеловалась. Звезда вспомнила, что это случилось, когда ей было всего 14.

"Я на майские праздники первый раз целовалась с парнем, потому что первый раз отпустили в поход с палаткой, берегом, комарами. Потом я две недели стояла и смотрела в зеркало, растет ли живот. Мы как раз проходили по биологии пестики и тычинки. Я очень боялась, что забеременею", – поделилась певица Лолита в шоу "Музыкалити".

После знаменитость рассказала о первом сексе. Артистка, как оказалась, впервые переспала с мужчиной в 18 лет. "Я потом и замуж вышла сразу, потому что тогда нельзя было иначе", – улыбнулась вокалистка.

Напомним, что певица Лолита была замужем за тренером по сквошу Дмитрием Ивановым девять лет. Минувшей осенью артистка ошарашила поклонников, заявив, что рассталась с избранником. Причиной разрыва стала другая женщина. Спортсмен завел интрижку на стороне.