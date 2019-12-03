Навка в неподобающем наряде пришла на праздник к дочке Киркорова

На празднике в честь дня рождения Аллы-Виктории собрался весь цвет российского шоу-бизнеса: на одном танцполе веселились дети Жасмин, Яны Рудковской, Сергея Лазарева, Татьяны Навки, Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой и многих других. Говорят, на вечеринку в восточном стиле щедрый отец Филипп Киркоров потратил миллион.
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