Россияне расхвалили преобразившуюся Навку

После отпуска в ОАЭ супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова отправилась в салон и освежила прическу. Она поделилась фото в новом образе на своей страничке в "Инстаграме".
Татьяна Навка предстала в кадре со светлыми длинными волосами с медовым отливом. Ее локоны успели отрасти, поэтому звезде льда сделали укладку, завив их в легкие кудри. Знаменитость заверила, что много лет ходит лишь к одному мастеру, в руках которого ее волосы оживают.
Поклонникам понравилось преображение фигуристки, и они расхвалили Татьяну Навку комплиментами. "Красотка", "Шикарна!", "Татьяна, у вас очень красивая прическа и вам она очень идет, и цвет супер", — высказались фолловеры.
Бьюти-блогер Лилиана Мамотина оценила преображение спортсменки. "Если мы говорим про прическу, то рассматривать цвет в разрезе моды я считаю нецелесообразным. Уже все грамотные, знают про цветотипы, которые не всегда можно подогнать под рамки трендов", – цитирует Мамотину Teleprogramma.pro.
Бьюти-блогер отметила, что блондинки, как и брюнетки, и рыжеволосые девушки, всегда в моде. Она добавила, что Татьяне Навке, безусловно, идет ее цвет волос. "Такой теплый оттенок совместим и гармонирует с ее цветотипом", — пояснила эксперт.
Также она обратила внимание на укладку Татьяны Навки. "Если говорить про прическу, то тоже модно. Волны, воздушные и небрежные завитки в тренде не первый сезон, но сохраняют свои позиции", – отметила Мамотина.
Популярные темы форума
Какой край лучший для переезда в Россию?
Женщина рак
Про Доцента Соколова который драл в дырки свою студентку.
Как вы встречаете новый год?
За сколько вы бы переспали со стариком?
Кто в шоу-бизнесе гей?
Отличное время было в советское время,не то,что сейчас
Сколько дыр у вас задействовано в сексе?
Где приличный регион в России для жизни,где есть нормальная работа
Развод с мужем, как пережить