Лорак довела Навку до слез

Фигуристка Татьяна Навка расчувствовалась во время рабочего процесса. Певица Ани Лорак заставила ее прослезиться.

Татьяна Навка бросила все силы на подготовку собственного ледового шоу "Спящая Красавица". Фигуристка участвует практически во всех этапах подготовки. Основная работа уже сделана, остались последние штрихи, например, запись аккомпанемента для выступлений.

По словам Татьяны, для нее уже стало некой традицией, что героини ее ледовых сказок "оживают" под вокал певицы Ани Лорак. Поэтому, когда речь зашла о музыкальном наполнении нового шоу, Навка сразу вспомнила о Лорак.

Артистка и фигуристка уже посетили студию звукозаписи. Пение Ани так впечатлило Татьяну, что та внезапно расплакалась. Запись этого момента Навка опубликовала в личном "Инстаграм".

"Как всегда не устояла и делюсь с вами кусочками рабочего процесса! Я в восторге, как шикарен, лиричен, проникновенен и эмоционально точен ее голос!!! Так душевно, глубоко и красиво звучит! Даже не знаю традиция или признак мастерства, но мои героини на льду неизбежно под голос Ани оживают еще более прекрасными красками! Уже совсем скоро вы сможете убедиться в этом лично", – восторженно прокомментировала видео Татьяна Навка.

Поклонники фигуристки по достоинству оценили сильный голос Ани Лорак. Интернет-обыватели не поскупились на комплименты. Между тем самые придирчивые пользователи Сети, отмечали, что в ледовом шоу главного конкурента Татьяны Навки, Ильи Авербуха, звук будет живой.