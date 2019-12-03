"Лида стесняется заниматься сексом при дочке": интимные откровения Алибасова

Летом на музыкальном фестивале "Жара" в Баку основатель группы "На-На" похвастался, что исправно отдает супружеский долг 80-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной. Даже отравление средством для промывки труб "Крот" на мужской силе не сказалось!
"У меня в штанах как встало все, так и стоит, не падает, – уверял тогда Бари Каримович. – С сексом у меня никаких проблем не было никогда. Наверное, потому что "Крот" я пил ртом, а не членом. Он как исправно всю жизнь работал, так и работает".
В этот раз корреспондент "Дни.ру" выяснил интимные подробности контактов 80-летней актрисы и 72-летнего продюсера – в каких позах, сколько раз и где они отдаются плотским утехам.
"У Лиды все хорошо – здорова, бодра, прыгучая, – смеется Алибасов. – Все тяжбы позади. Она живет с дочкой Олей на своей родной улице Бочкова на севере столицы, а совместная наша с ней квартира – в Новой Москве".
По признанию Бари Каримовича, с женой он видится и спит не каждый день. "Когда мы ночуем в Новой Москве, то занимаемся любовью часто, – уверяет Бари Алибасов. – Когда вместе отдыхаем за границей, то еще чаще. А если проводим время у нее, то интимничаем редко – из-за Оли. Мы просто шумно резвимся, а при дочке Лида стесняется заниматься любовью".
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